Türkiye Gökçeada'da maske takma zorunluluğu

Gökçeada'da maske takma zorunluluğu

Türkiye

Gökçeada'da maske takma zorunluluğu

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

15 Mayıs 2020, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
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Gökçeada Kaymakamlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Yazılı açıklamada, “15 Mayıs 2020 tarihli ve 43 karar numaralı Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına istinaden; Corona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde etkisi bitene kadar ilçemizde alınması gereken tedbirler kapsamında; Tüm açık alanlarda maske takılmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir” denildi.

ÇANAKKALE(DHA)


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