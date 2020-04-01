Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde bugün etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 07.00 ile Kabatepe’den ise saat 10.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

DHA