Gökçeada’ya bugün fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde bugün ( 2 Nisan Perşembe) etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
01 Nisan 2020, Çarşamba 21:42 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde bugün etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 07.00 ile Kabatepe’den ise saat 10.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
DHA
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