Türkiye Gökçeada'ya bugün fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya bugün fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Gökçeada'ya bugün fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün (15 Nisan Çarşamba) yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

14 Nisan 2020, Salı 21:32 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde bugün etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Çanakkale- Eceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan, Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak.

DHA


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