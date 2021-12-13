Türkiye Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya feribot seferleri yarın beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ne yarın fırtına geliyor. Feribot seferleriyle ilgili Gestaş firmasından açıklama geldi. İşte detaylar...

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer tarifeli seferlerin ise iptal edildiği bildirildi. 

Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak. 


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