Gökçeada’ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’de, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada´ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
22 Ocak 2021, Cuma 19:26 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada’dan saat 08.00 ve 16.00, Kabatepe’den ise saat 10.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.
DHA