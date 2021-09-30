Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı olarak saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

DHA