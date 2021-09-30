Türkiye Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

30 Eylül 2021, Perşembe 12:35 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı olarak saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

DHA

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