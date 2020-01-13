Gökdelen freni

Artık imar planlarında ‘serbest yükseklik’ hakkı verilmeyecek. Yeni yerleşim yerlerinde binalar 5 katı geçmeyecek. Yatay mimariye geçiş kapsamında bir adım daha atılıyor. Artık imar planlarından ‘yükseklik serbest’ tanımı tamamen kaldırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşleriyle AK Parti Grubu milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi, bugün Meclis’e sunulacak. Teklif yasalaşırsa, bundan sonra yüksek binalar inşa edilemeyecek. Yeni yerleşim yerlerinde yükseklik artık 5 katı aşmayacak.

2021'e kadar süre

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ hakkında yapılacak düzenlemeleri anlattı. Bakan Kurum, teklifteki önemli maddelerden birinin ‘yükseklik serbest’ ifadesinin imar planlarından kaldırılması olduğunu belirterek, mevcut imar planlarının 7 Temmuz 2021 tarihine kadar yeniden düzenleneceğini, aksi takdirde ruhsat verilmeyeceğini söyledi.

En fazla 5 kat

Düzenlemeye göre, her bölgenin kendi koşullarına göre bir kat sınırı belirlenecek. Yeni yerleşim alanlarında ortalama 5 kat sınırı planlanırken, mevcut yapı alanlarında ise inşa edilmiş binaların ortalama yükseklikleri dikkate alınacak. Kat sınırlarını belediye meclisleri belirleyecek. Böylece müteahhitler taban alanını küçültüp emsal hakkını yükseklikten yana kullanamayacak.

100 bin konuta hazırlık başladı

Bakan Kurum, dar gelirliye yönelik açıklanan 100 bin konut projesine olan başvuruların 1 milyona yaklaştığını belirterek, talebin çok olduğu illerde konut sayılarına ilişkin kendi içinde düzenlemeler yapabileceklerini söyledi. Hedeflerinin her yıl 100 bin sosyal konut yapmak olduğunu hatırlatan Kurum, “TOKİ’deki bir birim, önümüzdeki yıl yapılacak yerleri, arsaları, talebi şimdiden incelemeye başladı” dedi.

Güçlendirme şansı

İmar Barışı’na başvurup binasına güçlendirme yapmak isteyenler için de bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, İmar Barışı’na başvurup Yapı Kayıt Belgesi alanlar, yapı denetim firmalarının kontrolünde güçlendirme yapabilecek. Vatandaş hak kaybı olmadan belediyelerden güçlendirme ruhsatı alabilecek.

Parsel değil ada bazlı plan

Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre, düzenlemeyle parsel bazında imar değişikliği yapılamayacak. Ada bazında değişiklik sağlanacak. Ada bazında yapılacak değişiklikler sonrası ortaya çıkabilecek değer artışı kamunun olacak. Bu değer artışı, Hazine, Bakanlık, büyükşehir ve ilçe belediyesine aktarılacak.

Kaçak yapıya değer göre ceza

Düzenlemeye göre, kaçak yapılara uygulanacak idari para cezası miktarı, arsa emlak değerleri esas alınarak adil bir sistemle verilecek. Örneğin, 500 metrekarelik arsada iki katlı müstakil bir kaçak yapıya Bayburt’ta yaklaşık 14 bin lira, Ankara Çayyolu’nda 110 bin lira, İstanbul Beykoz’da 45 bin lira, İstanbul Maslak’ta 1 milyon 360 bin lira ceza kesilecek. Eski düzenlemeye göre her ilde bu tip kaçak yapıya 10 bin 461 lira ceza kesiliyordu.

Meltem KARA SÖYLEYENOĞLU



