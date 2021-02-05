Magazin Gökhan Alkan: Duygularımı sansürsüz yaşarım

Gökhan Alkan: Duygularımı sansürsüz yaşarım

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Gökhan Alkan: Duygularımı sansürsüz yaşarım

Nesrin Cavadzade ile bir süredir aşk yaşayan yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Re Touch Mag dergisine röportaj verdi.

05 Şubat 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade (38) geçen ağustosta kalbinin boş olduğunu söyleyip “Karşıma alfa erkeği çıktı da sevmedik mi?” demişti. Bu sözlerinden 3 ay sonra da rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamaya başlamıştı. 33 yaşındaki Gökhan Alkan, Re Touch Mag dergisine röportaj verdi. “Baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Gülerim de ağlarım da"

“Sadece düşünmek yetmez. İsteyen emek vermeli. Ben aile kavramını çok önemsiyorum.” Gökhan Alkan, “Duygu ve düşüncelerimi sansürsüz yaşarım. Gülerim de ağlarım da. ‘Erkekler ağlamaz’ şeklindeki gelenekçi yaklaşımlar, komik geliyor. Ben her türlü güçlüğe rağmen inatla ve tutkuyla, insan olmaya, kendimi bulmaya çalışan biriyim” dedi.

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