Gökhan Alkan hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı
Kalp Yarası adlı dizide Yağmur Tanrısevsin ile başrolü paylaşacak olan Gökhan Alkan hakkında ortaya çıkan gerçek hayranlarını şaşırttı.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 21:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yakında ATV'de başlayacak olan Kalp Yarası dizisinin yakışıklı oyuncusu Gökhan Alkan hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı.
Yakışıklı oyuncu, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv mühendisliğinden mezun olmuş. İlerleyen süreçte fikir değiştiren Alkan, oyunculuğa yönelmiş. Ünlü oyuncunun Otomotiv mühendisliğinden mezun olduğunu duyanlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Beğeni yağdı
Yeni dizisinde canlandıracağı karakter merak konusu olan Alkan, sette at bindiği esnada çekilmiş karelerini sevenleriyle paylaştı. Alkan'ın bu karelerine beğeni yağdı.