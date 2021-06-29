Magazin Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti

Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti

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Gökhan Alkan'ın aynı mahallede oturmak için ev aldığı dedesi vefat etti

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. Alkan'ın haberi alır almaz dizi çekimleri için bulunduğu Antakya'dan İstanbul'a gelerek, dedesi için son vazifesini yerine getirdiği öğrenildi. Diğer yandan Alkan'ın salgın nedeniyle görüşemediği dedesine daha yakın olmak için kısa süre önce dedesinin de evinin bulunduğu Bağdat Caddesi'nden ev aldığı ortaya çıktı.

29 Haziran 2021, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, 'Kalp Yarası' dizisiyle uzun aradan sonra yeniden ekranlara döndü. Dizinin çekimleri için Hatay'ın Antakya kentinde bulunan Alkan'ın burada dedesinin vefat haberini aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü öldüğü öğrenilen dede Alkan'ın, aile arasında gerçekleştirilen bir törenle toprağa verildiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla dedesini geçen hafta toprağa verdiklerini açıkladı. Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" satırlarına yer verdi. Gökhan Alkan'ın geçen hafta dedesinin vefat haberini alır almaz çekimlerin yapıldığı Antakya'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

YAKIN OLMAK İÇİN EV ALMIŞ

Ünlü oyuncu birkaç ay önce koronavirüs sebebiyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için onlara Bağdat Caddesi'nden bir ev almıştı. Ev için tam 1,5 milyon lira ödeyen Alkan, içini de baştan aşağı yenilemişti.

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