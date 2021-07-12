Gökhan Çınar, lisans ve yüksek lisansını psikoloji alanında aldı, öğrencilik yılları sırasında ve sonrasında da Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz ve nevroz servislerinde çalışmalarına devam etti. Şimdi ise çalışmalarının yanı sıra TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Paylaş Benimle isimli programın sunuculuğunu üstlendi. Haliyle de bir anda televizyon izleyicilerinin dikkatini üzerine çekti. Peki, Gökhan Çınar kimdir? Paylaş Benimle programının sunucusu Gökhan Çınar kaç yaşında ve evli mi? İşte ayrıntılar…

GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?

Gökhan Çınar, 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi’nde Burslu olarak tamamladı, yüksek lisansını 2006 senesinde Maltepe Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji bölümünde tamamladı.

Lisans eğitimi boyunca, yüksek lisans eğitimi devam ederken ve eğitimi tamamlandıktan sonra Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz ve nevroz servislerinde stajını ve psikolog olarak çalışmalarını sürdürdü.

Türk Psikologlar Derneği’ne üye olan Gökhan Çınar, alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak “Mesleki Adanmışlık” konusunda kapsamlı bir araştırma yaptı ve yüksek lisansını tamamladı.

Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini alan Gökhan Çınar, birçok dikkat, kişilik, zeka, algı ve gelişim testinin uygulamasında kendini geliştirdi.

Bunlarla birlikte, “Teoriden Pratiğe Psikodinamik Yaklaşımlar” eğitimini aldı. Türk Psikologlar Derneği’nde aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’nin ardından üç yıl Dr. Çağla Gülol ile bu yaklaşımda süpervizyon çalışmalarına devam etti.

Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden aldığı EMDR eğitimi ile alandaki çalışmalarına devam eden Gökhan Çınar, 2014-2018 yılları arasında Geştalt Terapi Derneği’nde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen 4 yıllık Geştalt Terapi Eğitimi’ni ve yaşantı gruplarını tamamladı. Bu dönemde yetişkin ve ergen psikoterapisti olarak alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Kariyeri boyunca psikoterapi seansları ve yer aldığı eğitimlerde kendisini daha yakın bulduğu Ergenlik Dönemi ile ilgili birçok seminer, eğitim, oluşum ve çalışmada yer alan uzman isim, İstanbul’da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji’de psikoterapi alanında çalışmaya devam etmektedir.

Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biri olan Gökhan Çınar, doktora eğitimini ise Sinema-TV alanı üzerine sürdürmektedir. Küçük yaşlardan bu yana medyada yapımcı, sunucu ve içerik üreticisi olarak görev alan Gökhan Çınar, 2019’da “Utançla Yüzleşmek” başlıklı bir TEDx konuşması yaptı ve yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almaya devam etmektedir.

Gökhan Çınar aynı zamanda, Kafa Dergisi’nde yazarlık yapmanın yanı sıra, “Geçecek mi?” isimli kitabı kalame aldı. Ortağı olduğu dijital platform Bana Göre TV’de yayınlanan “Katarsis” ve “Katarsis X-TRA” programlarının yapımcısıdır.