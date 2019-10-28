Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası altın kemer taktı Futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girecek olan Selin Ciğerci'ye babası, altın kemer taktı. Selin Ciğerci daha sonra davul ve zurna eşliğinde babaevinden çıktı