Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası altın kemer taktı
Futbolcu Gökhan Çıra ile dünyaevine girecek olan Selin Ciğerci'ye babası, altın kemer taktı. Selin Ciğerci daha sonra davul ve zurna eşliğinde babaevinden çıktı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile bugün Swissôtel The Bosphorus'da dünyaevine girecek.
Babaevinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Selin Ciğerci'ye babası göz kamaştıran bir altın kemer taktı.
Babaevinden davullu zurnalı çıktı
Günler öncesinden hazırlıklara başlayan ünlü fenomen, düğüne ait her detayı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Nişanlısı Gökhan Çıra ile evden çıkan Selin Ciğerci bahçede davul zurna eşliğinde oynayarak çıktı.
Hazırlıklar başladı
Nikaha saatler kala düğünün olacağı otele gelen Ciğerci, makyaj hazırlıklarına başladığını ve gelin makyajını ünlü makyöz Anar Agakishiev'in yapacağı haberini verdi.
Son gecesini annesiyle geçirdi
Selin Ciğerci, Instagram hesabından düğününden bir gece öncesini annesiyle geçirdi. Ciğerci bu anları "Son gecemi seninle geçirmek istiyorum anne" sözleriyle dile getirdi.
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