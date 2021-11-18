Gökhan Çıra imajını değiştirdi

Selin Ciğerci’yle evliliği 10 Eylül 2021 tarihinde sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası vardı. Çıra bir süre önce trafikte bir kadınla görüntülenmiş ve eski karısına göndermede bulunmuştu.

'ZAYN İLE KAPIŞABİLİRİZ'

Çıra şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Selin Ciğerci'nin saç rengini değiştirmesinin ardından Çıra'nın da imaj değiştirmesi gözlerden kaçmadı. Çıra saç rengini değiştirerek "Oldu be sanki Zayn ile kapışabiliriz" dedi.