Magazin Gökhan Çıra imajını değiştirdi

Gökhan Çıra imajını değiştirdi

Magazin

Gökhan Çıra imajını değiştirdi

Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra adı magazin gündeminde sık sık anılan Gökhan Çıra imajını değiştirdi. Ünlü isim siyah olan saçlarını griye boyattı.

18 Kasım 2021, Perşembe 11:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Selin Ciğerci’yle evliliği 10 Eylül 2021 tarihinde sona eren eski futbolcu Gökhan Çıra'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası vardı. Çıra bir süre önce trafikte bir kadınla görüntülenmiş ve eski karısına göndermede bulunmuştu.

'ZAYN İLE KAPIŞABİLİRİZ'

Çıra şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti. Selin Ciğerci'nin saç rengini değiştirmesinin ardından Çıra'nın da imaj değiştirmesi gözlerden kaçmadı. Çıra saç rengini değiştirerek "Oldu be sanki Zayn ile kapışabiliriz" dedi.

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Sefo o okulda konser verecek
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
18 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Tilkiler
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
15 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
15 Kasım haftasına astrolojik bakış: Tutulmalar başlıyor!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alişan'a mesaj!
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Anksiyete ve depresyon vakalarında Avrupa'da birinciyiz
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sertab Erener gergin anlar yaşadı