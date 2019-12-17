Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olaylar çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının bitiminde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Maçın ardından Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, ilk maçta soyunma odası koridorlarında Galatasaray'a küfür eden ve fotoğraf paylaşımı yapan Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra'ya; "Ne oldu, konuşsana?" dedi.

Muslera ve Gökhan'ın tünelde yumruklaşmasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Maç sonrası yaşanan kavganın ardından Gökhan Çıra kimdir? Galatasaray maçında Gökhan Çıra dayak mı yedi? soruları merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar.

Gökhan Çıra kimdir?

Gökhan Çıra 21 yaşında. Diyarbekırspor'da futbolcuydu. Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkınca Diyarbakırspor Gökhan Çıra'ya tepki gösterdi. Tepkinin ardından Gökhan Çıra Diyarbakırspor 'la yollarını ayırdı. Şimdi Tuzlaspor forması giyiyor. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 28 Ekim 2019'da dünyaevine girdi.

Gökhan Çıra'nın Tuzlaspor paylaşımına büyük tepki

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve galibiyeti kutladı.

Selin Ciğerci ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Gökhan Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Gökhan Çıra paylaşımında, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler" dedi.

Galatasaray alt yapısından yetişti

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra'nın gönderisi binlerce yorum aldı. Gelen yorumlar 'Seni yetiştiren takım için böyle konuşman yanlış' minvalindeydi. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor'da da oynamıştı.