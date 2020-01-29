TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'da oynayan 23 yaşındaki Gökhan Çıra, Instagram hesabından Emre Belözoğlu'yla ilgili bir paylaşım yaptı.

Emre Belözoğlu'nun kendisine gönderdiğini söylediği imzalı formayla poz veren çıra, şunları yazdı:

"Bizimkisi çocukluk aşkı. Türkiye’de karakterini örnek aldığım tek insan. Senin kalbini bilen biliyor abi, iyi ki bizim KAPTANIMIZSIN. Forma için ayrıca teşekkür ederim abi"

Gökhan Çıra daha önce Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Fatih Terim, Fernando Muslera ve Galatasaray hakkında sert açıklamalar yapmış ve şimşekleri üzerine çekmişti. Daha sonra ise özür dilemiş ve konuyu kapatmıştı.

Ayrıca Gökhan Çıra, Galatasaray'ın altyapısından çıkmış bir futbolcu.



