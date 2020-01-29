Gökhan Çıra'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Karakterini örnek aldığım tek insan
Tuzlaspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun imzalı formasını giydi ve Instagram'da paylaştı. Gökhan Çıra, Emre Belözoğlu için övgü dolu sözler yazdı.
29 Ocak 2020, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'da oynayan 23 yaşındaki Gökhan Çıra, Instagram hesabından Emre Belözoğlu'yla ilgili bir paylaşım yaptı.
Emre Belözoğlu'nun kendisine gönderdiğini söylediği imzalı formayla poz veren çıra, şunları yazdı:
"Bizimkisi çocukluk aşkı. Türkiye’de karakterini örnek aldığım tek insan. Senin kalbini bilen biliyor abi, iyi ki bizim KAPTANIMIZSIN. Forma için ayrıca teşekkür ederim abi"
Gökhan Çıra daha önce Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Fatih Terim, Fernando Muslera ve Galatasaray hakkında sert açıklamalar yapmış ve şimşekleri üzerine çekmişti. Daha sonra ise özür dilemiş ve konuyu kapatmıştı.
Ayrıca Gökhan Çıra, Galatasaray'ın altyapısından çıkmış bir futbolcu.
https://www.instagram.com/p/B75rXWOH0Qi/?utm_source=ig_embed