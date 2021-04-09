Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz
Futbolcu Gökhan Çıra, 37 yaşına basan sosyal medya fenomeni eşi Selin Ciğerci'ye sürpriz yaptı. Çıra, Ciğerci'ye dört milyon TL değerinde bir araba hediye etti.
09 Nisan 2021, Cuma 19:14 Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 37'nci yaşını kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte küçük bir kutlama yapan Ciğerci, eşinin sürpriziyle sevinçten havalara uçtu.
2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, eşine 4 milyon TL değerinde son model bir araba hediye etti. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Ciğerci, Çıra'ya sarılıp teşekkür etti.
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