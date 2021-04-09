Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci bugün 37'nci yaşını kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte küçük bir kutlama yapan Ciğerci, eşinin sürpriziyle sevinçten havalara uçtu.

2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, eşine 4 milyon TL değerinde son model bir araba hediye etti. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Ciğerci, Çıra'ya sarılıp teşekkür etti.



