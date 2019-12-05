Selin Ciğerci ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Gökhan Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Gökhan Çıra paylaşımında, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler" dedi.

Galatasaray alt yapısından yetişti

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra'nın gönderisi binlerce yorum aldı. Gelen yorumlar 'Seni yetiştiren takım için böyle konuşman yanlış' minvalindeydi. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor'da da oynamıştı.

Selin Ciğerci de destek oldu

Selin Ciğerci de maç sonrasında eşi Gökhan Çıra'ya yaptığı paylaşımlar ile destek verdi.





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