Akşam gazetesindeki habere göre, Rizespor'la anlaşan Gökhan Gönül, eşi Hatice Gönül'ün İstanbul'daki düzenini bozmak istememesi ve eşinin de kendisinden ve çocuklarından ayrı Rize'de yaşamasını istemediği için transferi veto etti.

Eşini ve ailesini karşısına almak istemeyen 36 yaşındaki Gökhan Gönül, İstanbul'da kalmaya çalışacak.

İstanbul ekipleriyle temasa geçen tecrübeli oyuncunun Fatih Karagümrük ile anlaşması bekleniyor. İlk görüşme olumlu geçti.