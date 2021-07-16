Gökhan Gönül 'eş durumundan' İstanbul'da kalacak
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül, kariyerinin son dönemde oynayabileceği bir yerle anlaşmak istiyor. Çaykur Rizespor'dan bu anlamda teminat alan Gökhan, eşinin gitmek istememesi nedeniyle kararını gözden geçiriyor.
16 Temmuz 2021, Cuma 12:31 Son Güncelleme:
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Akşam gazetesindeki habere göre, Rizespor'la anlaşan Gökhan Gönül, eşi Hatice Gönül'ün İstanbul'daki düzenini bozmak istememesi ve eşinin de kendisinden ve çocuklarından ayrı Rize'de yaşamasını istemediği için transferi veto etti.
Eşini ve ailesini karşısına almak istemeyen 36 yaşındaki Gökhan Gönül, İstanbul'da kalmaya çalışacak.
İstanbul ekipleriyle temasa geçen tecrübeli oyuncunun Fatih Karagümrük ile anlaşması bekleniyor. İlk görüşme olumlu geçti.
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