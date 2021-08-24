Gökhan Gönül ve Can Gönül kardeş mi? Gerçek ortaya çıktı!

Can Gönül, nüfus belgelerini aldığında bilgilerin futbolcu Gökhan Gönül’ün bilgileri ile birebir aynı olduğunu gördü. Kendisi de ünlü futbolcuya benzeyen genç adam kardeş oldukları iddiasını gündeme getirdi.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Can Gönül, hayatının belki de en önemli anlarını bu programda yaşadı çünkü Gökhan Gönül, programa bağlandı ve gerçek ortaya çıktı…

GÖKHAN GÖNÜL VE CAN GÖNÜL KARDEŞ Mİ?

Can Gönül (27), İzmit’te bir yetiştirme yurdunda kimsesiz büyümüştü. Milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark etti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılan Can Gönül, “Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Programa bağlanan futbolcu Gökhan Gönül de " Can benim kardeşim." dedi.

Konuyla ilgili Show TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni." ifadelerini kullandı.