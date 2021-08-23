Türk futboluna gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerden biri olan, ön direk golleriyle adını tarihe yazdıran Gökhan Gönül’ün bugüne kadar hiç bilinmeyen hayat hikâyesi ortaya çıktı. Milli takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, tekrar Fenerbahçe ve en son Rizespor’da futbol kariyerini sürdüren efsane sağ bekin kardeşi olduğunu ifade ederek bir anda ortaya çıkan Can Gönül’ün iddiaları karşısında işin aslının ne olduğu araştırılınca şu gerçekler çıktı.

ÇOCUKLARI DA ALIP GİTMİŞTİ

Hürriyet’in haberine göre; Samsun’da yoksulluk yüzünden çıkan aile içi tartışma sonrasında ayrı yaşama kararı alan çiftten baba Ahmet Gönül, o günlerde eşinin 2 aylık hamile olduğunu bilmeden, 3 çocuğunu alarak Bursa’ya göçtü. Gökhan Gönül, 20 yaşına kadar annesinden habersiz, babasının ve babaannesinin kanatları altında büyüdü.

Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu iddia etti Bir beklentim yok ama...Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu iddia etti! 'Bir beklentim yok ama...'





AİLESİNİ BİRLEŞTİRDİ

Gökhan Fenerbahçe’de forma giydiği ilk günlerde ise bir yandan Zico’nun gözüne girmek için uğraşırken diğer yandan da ayrı olan anne ve babasını birleştirmeye çalıştı. 20 yaşına kadar annesini hiç hatırlamadan büyüyen Gökhan’ın bu çabaları sonucunda aile 2007 yılında tekrar bir araya geldi. Anne-baba ve üç kardeş (Volkan-Hakan ve Gökhan) yeniden bir bütün olarak hayata devam etti. Bu arada 35 yıl sonra bir kardeşi ortaya çıktı. Gökhan Gönül’ün de diğer kardeşlerinin de komşularının da Can’dan hiç haberi yoktu.

“AİLE OLARAK SAHİP ÇIKAR, NE GEREKİYORSA YAPARIZ”

Bir tartışma sonucu eşi evden ayrılan annesi, 2 aylık hamile olduğunu gururdan söyleyememişti. Daha sonra ise maddi olanaksızlıklar yüzünden bebeğe bakamayıp bir yakınına vermişti. O yakını da bir süre sonra adı Can Gönül olan çocuğu yetiştirme yurduna bırakmıştı. Gökhan’ın bugün 27 yaşında olan kardeşi için “Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız” dediği öğrenildi.