Gökhan Göz, magazin gündeminde yer alan tartışma haberinin ardından bir açıklama yaptı. Özel hayata müdahale edilmesinin yanlış olduğunu belirten ünlü isim, görüntülerin kendinden izinsiz alındığını ifade etti. Olayın son günlerde sıkça konuşulmasının ardından da pek çok kişi, Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gökhan Göz ne iş yapıyor? Araştırması yapmaya başladı…

GÖKHAN GÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir dönem ayrılıp yeniden birleşen Gökhan Göz, 1989 yılında, İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi ve aslen, Samsun Bafralı.

Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak bilinen Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşmasının ardından haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan Gökhan Göz ve ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu günlerce konuşulmuştu.

Gökhan Göz, Arabesk'in ünlü isimlerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile de görüntülenmiş ancak bu ilişki de kısa sürmüştü.

GÖKHAN GÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Gökhan Göz, otomotiv ve gıda sektörünün yanı sıra inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır.