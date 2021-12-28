Magazin Gökhan Göz'den şoke eden hareket! Fatoş Yelliler’e ait ne varsa yaktı, yayınladı

Gökhan Göz'den şoke eden hareket! Fatoş Yelliler’e ait ne varsa yaktı, yayınladı

Magazin

Gökhan Göz'den şoke eden hareket! Fatoş Yelliler’e ait ne varsa yaktı, yayınladı

Türkücü Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı Fatoş Yelliler üç kere ayrıldığı Gökhan Göz ile barışmıştı. Çift yeniden ayrıl ve bu sefer ortalık çok fena karıştı. Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokak ortasında yaktı ve o anları kayda aldı. Yelliler'in kendisini aldattığını ima etti.

28 Aralık 2021, Salı 11:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gülşah Saraçoğlu ile olan ilişkisiyle tanınan Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile aşk yaşıyordu. Bir küs bir barışık ilişki yaşayan çift, üç kere ayrılmış, geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Ancak bu barışma da çok uzun sürmedi.

HER ŞEYİ YAKTI

Ayrılık sonrası, "Kimse benim duygularımla oynayamaz" diyen Gökhan Göz'den şoke eden bir hareket geldi. Bu sefer ortalık karıştı. Fatoş Yelliler'in kendisini aldattığını ima eden Göz, sevgilisine aldığı eşyaların hepsini sokakta ateşe verdi.

"KÖPEK B*K YEMEKTEN VAZGEÇMEZ"

Gökhan Göz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgimin aşkımın peşinden gözümü karartarak gittim. Bir çok şeyi kabul edilemez olsa da sineme çektim. Lakin köpek b.k yemekten vazgeçmez. Kanı bozuk bir kişi ruhumuzu ve kalbimizi koordineli bir şekilde kullandı geçmişi silmişken hali hazırda yine aynı rezilliklere kendimi ailemi ve sevenlerimi düşürdüğüm için çok üzgünüm hepsinden özür dileyerek hayatıma yeni ve üçüncü gözü açık olarak devam edeceğime yemin ederim."

"İHANETİN TELAFİSİ OLMAZ"

"Ben bu oyuna alet oldum belki herkes parasıyla satın aldı bazı şeyleri ama ben duygularımla sevgimle aşkımla teslim olmuştum. Bundan sonra geçmişimde anılmış her kim varsa artık bir çizik çektim... Herkes yaptığı hataların ve vebalin bedelini er yada geç ödeyecektir. İhanetin telafisi, k..peliğin bahanesi olmaz" dedi.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aylık burç yorumları (Ocak 2022)
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sevgilimi sürekli eleştiriyorum
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Astrolojiyle dolu nice yıllara
Öner Döşer
Hande Kazanova
27 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Hülya el yakıyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Uğur Alkapar
'Acayip' güldük
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Mükemmel ebeveyn yoktur, sadece iyi ebeveyn vardır
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seren Serengil: Altıma ediyordum ben, baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum