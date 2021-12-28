Gülşah Saraçoğlu ile olan ilişkisiyle tanınan Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile aşk yaşıyordu. Bir küs bir barışık ilişki yaşayan çift, üç kere ayrılmış, geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Ancak bu barışma da çok uzun sürmedi.

HER ŞEYİ YAKTI

Ayrılık sonrası, "Kimse benim duygularımla oynayamaz" diyen Gökhan Göz'den şoke eden bir hareket geldi. Bu sefer ortalık karıştı. Fatoş Yelliler'in kendisini aldattığını ima eden Göz, sevgilisine aldığı eşyaların hepsini sokakta ateşe verdi.

"KÖPEK B*K YEMEKTEN VAZGEÇMEZ"

Gökhan Göz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgimin aşkımın peşinden gözümü karartarak gittim. Bir çok şeyi kabul edilemez olsa da sineme çektim. Lakin köpek b.k yemekten vazgeçmez. Kanı bozuk bir kişi ruhumuzu ve kalbimizi koordineli bir şekilde kullandı geçmişi silmişken hali hazırda yine aynı rezilliklere kendimi ailemi ve sevenlerimi düşürdüğüm için çok üzgünüm hepsinden özür dileyerek hayatıma yeni ve üçüncü gözü açık olarak devam edeceğime yemin ederim."

"İHANETİN TELAFİSİ OLMAZ"

"Ben bu oyuna alet oldum belki herkes parasıyla satın aldı bazı şeyleri ama ben duygularımla sevgimle aşkımla teslim olmuştum. Bundan sonra geçmişimde anılmış her kim varsa artık bir çizik çektim... Herkes yaptığı hataların ve vebalin bedelini er yada geç ödeyecektir. İhanetin telafisi, k..peliğin bahanesi olmaz" dedi.



