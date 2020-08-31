Magazin Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin

Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin

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Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin

Şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iki sene önce hayatını kaybeden babasına duyduğu özlemi dile getirdi.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 11:48 Son Güncelleme:
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2018 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıkan Gökhan Özen, burada performans sergilerken 78 yaşındaki makine yüksek mühendisi babası Osman Nuri Özen’in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini öğrenmişti.

Özen, babasının vefatının ikinci yılında, Instagram hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının bir fotoğrafını paylaşan Özen, "Allah senden razı olsun aslan babam. Tek başına çalıştın, yedirdin okuttun. Boğazımızdan bir lokma haram geçirmedin. İlgini, sevgini, vaktini, bilgini eksik etmedin. Hayvanları sevdin, insanları sevdin, doğayı sevdin. Ardından herkes aynı şeyleri söyledi. Herkese adamlık dersi verdin ve gittin. Seni çok özlüyorum, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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