Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin

2018 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıkan Gökhan Özen, burada performans sergilerken 78 yaşındaki makine yüksek mühendisi babası Osman Nuri Özen’in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini öğrenmişti.

Özen, babasının vefatının ikinci yılında, Instagram hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının bir fotoğrafını paylaşan Özen, "Allah senden razı olsun aslan babam. Tek başına çalıştın, yedirdin okuttun. Boğazımızdan bir lokma haram geçirmedin. İlgini, sevgini, vaktini, bilgini eksik etmedin. Hayvanları sevdin, insanları sevdin, doğayı sevdin. Ardından herkes aynı şeyleri söyledi. Herkese adamlık dersi verdin ve gittin. Seni çok özlüyorum, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.