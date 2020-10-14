Magazin Gökhan Özen kızlarına kavuştu

Gökhan Özen kızlarına kavuştu

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Gökhan Özen kızlarına kavuştu

Gökhan Özen, dört yıl önce boşandığı Selen Sevigen'den olan kızları Ada Deren ve Derin Su'yla hasret giderdi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
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Gökhan Özen, dört yıl önce boşandığı Selen Sevigen’den olan kızları Ada Deren ve Derin Su’yla hasret giderdi. Dünya Kız Çocukları Günü’nde çocuklarıyla eğlenceli fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan şarkıcı, yazdığı notta ise eski eşi Sevigen’i baba ve kızlarını ayırmaya çalışmakla suçladı. Özen, her türlü hakkını arama mücadelesinin de devam edeceğini belirtti.


https://www.instagram.com/p/CGNmLQDjDJ0/



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