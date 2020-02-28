Gökhan Özen'den yeni single: Firardayım
Gökhan Özen, 2 yıl aranın ardından Firardayım teklisi ile hayranlarını sevindirdi. Yeni albüm hazırlığında olan Gökhan Özen, ilk önce single yayınladı. Özen, Firardayım şarkısına Los Angeles'ta klip çekti.
28 Şubat 2020, Cuma 11:08 Son Güncelleme:
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Gökhan Özen, iki yıl aradan sonra Mart 2020'de yayınlayacağı yeni albümünden hemen önce yeni teklisi "Firardayım"ı kendi şirketi Pony Müzik ve Sony Music Türkiye işbirliği ile müzikseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor. Özen, son yayınlanan "Yanlış Numara 2018"in ardından Los Angeles'ta yeni albümünün hazırlıklarına devam etti. Tüm söz, beste ve düzenlemelerin kendisine ait olduğu 10 yeni şarkı hazırlayan Gökhan Özen, albümün isim şarkısı da olan"Firardayım" ile açılış yapıyor.
Los Angeles'ta klip çekti
Söz, beste ve düzenlemesi Gökhan Özen'e ait olan "Firardayım"ın video klibinin yönetmen koltuğuna da oturan sanatçı, Los Angeles'daki ekibi ile sete çıktı. Gökhan Özen, yine fark yaratacak bir işe imza atarak albüm öncesi uzun zamandır kendisinden yeni şarkılar bekleyen takipçilerini de heyecanlandırdı.
Gökhan Özen'in yeni teklisi "Firardayım" Pony Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.
Firardayım şarkısının sözleri
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
Kandırmam kendimi ama
Alışkanlık başka,aşk başka
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
Insan bazen kendinden
Tam o andayım! Firardayım!