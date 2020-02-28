Gökhan Özen, iki yıl aradan sonra Mart 2020'de yayınlayacağı yeni albümünden hemen önce yeni teklisi "Firardayım"ı kendi şirketi Pony Müzik ve Sony Music Türkiye işbirliği ile müzikseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor. Özen, son yayınlanan "Yanlış Numara 2018"in ardından Los Angeles'ta yeni albümünün hazırlıklarına devam etti. Tüm söz, beste ve düzenlemelerin kendisine ait olduğu 10 yeni şarkı hazırlayan Gökhan Özen, albümün isim şarkısı da olan"Firardayım" ile açılış yapıyor.

Los Angeles'ta klip çekti

Söz, beste ve düzenlemesi Gökhan Özen'e ait olan "Firardayım"ın video klibinin yönetmen koltuğuna da oturan sanatçı, Los Angeles'daki ekibi ile sete çıktı. Gökhan Özen, yine fark yaratacak bir işe imza atarak albüm öncesi uzun zamandır kendisinden yeni şarkılar bekleyen takipçilerini de heyecanlandırdı.

Gökhan Özen'in yeni teklisi "Firardayım" Pony Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Firardayım şarkısının sözleri

Kendimi zor kurtardım elinden tek parça

Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra

Kandırmam kendimi ama

Alışkanlık başka,aşk başka

Sana layık değil ama

Son hediyem sana

Okkalı bir elveda

Sıkıldım belki kendimden

Belki senli halimden

Ruhum dar gelir oldu

Bedenler değil tek eskiyen

Çıkıp gitmek ister ya

Insan bazen kendinden

Tam o andayım! Firardayım!



