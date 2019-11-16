Gökhan Özoğuz: 20 yıllık arkadaşım

Gökhan Özoğuz, önceki gün Etiler’de yanında genç bir kadınla görüntülendi.

16 Kasım 2019, Cumartesi 09:09
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Gökhan Özoğuz: 20 yıllık arkadaşım

Elbet Steakhouse’a gelen şarkıcı, aracından inerken fotoğraflarını çeken muhabirlere “Niye çekiyorsunuz kardeşim? Hanımefendi ajanstan 20 yıllık arkadaşım olur” diyerek tepki gösterdi.

'Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz?'

Ünlü şarkıcı, mekanın valelerine de “Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz, bekletiyorsunuz?” sözleriyle sitem etti. (Hürriyet)


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