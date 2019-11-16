Gökhan Özoğuz: 20 yıllık arkadaşım
Gökhan Özoğuz, önceki gün Etiler’de yanında genç bir kadınla görüntülendi.
Elbet Steakhouse’a gelen şarkıcı, aracından inerken fotoğraflarını çeken muhabirlere “Niye çekiyorsunuz kardeşim? Hanımefendi ajanstan 20 yıllık arkadaşım olur” diyerek tepki gösterdi.
'Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz?'
Ünlü şarkıcı, mekanın valelerine de “Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz, bekletiyorsunuz?” sözleriyle sitem etti. (Hürriyet)
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