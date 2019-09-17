Konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Gökhan Tepe, dinleyicileriyle babalık heyecanını paylaştı.

Oğlunun 3 ay sonra dünyaya geleceğini belirten sanatçı, “İlk defa anne baba oluyoruz, çok heyecanlıyız” dedi.

'İSMİ HER GÜN DEĞİŞİYOR'

Oğlunun ismine henüz karar veremediklerini de söyleyen Gökhan Tepe, “İsmi her gün değişiyor” diye konuştu.





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