Gökhan Töre kesenin ağzını açtı!
Gökhan Töre, bebek müjdesi veren eşi Buket Büyükdere Töre’ye cip hediye etti.
03 Ağustos 2020, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Gökhan Töre, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanmış, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı.
4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira. (Hürriyet/ İsmail Bayrak)
İlgili Haberler
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN