Magazin Gökhan Töre kesenin ağzını açtı!

Gökhan Töre kesenin ağzını açtı!

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Gökhan Töre kesenin ağzını açtı!

Gökhan Töre, bebek müjdesi veren eşi Buket Büyükdere Töre’ye cip hediye etti.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
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Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Gökhan Töre, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanmış, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı.

4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira. (Hürriyet/ İsmail Bayrak)


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