Magazin Gökhan Töre ve Buket Büyükdere gizlice evlendi

Gökhan Töre ve Buket Büyükdere gizlice evlendi

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Gökhan Töre ve Buket Büyükdere gizlice evlendi

Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Gökhan Töre 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten, Haziran 2019’da boşanmıştı.

22 Mart 2020, Pazar 10:02 Son Güncelleme:
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Bir süre sonra da Mimar Buket Büyükdere ile aşk yaşamaya başladı. Çift önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gökhan Töre muhabirlerin “Buket Hanım, Instagram’da soyadını ‘Töre’ olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?” diye sordu. Futbolcu sürpriz bir cevap verdi:

'Çok mutluyuz'

“Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz.”

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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