Gökhan Töre ve Esra Bilgiç boşandı mı?

Bir süredir aralarında anlaşmazlık oluğu iddialarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin Duymadık Demeyin'in haberine göre boşandığı öne sürüldü.

TV100'de Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu 'Duymadık Demeyin' programının özel haberine göre, Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

İkilinin birbirlerinin takipten çıkarması ve sosyal medyadaki bazı fotoğraflarını silmesi iddiaları güçlendirdi.