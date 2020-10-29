Futbol Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildi

Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildi

Futbol

Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.

29 Ekim 2020, Perşembe 18:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Gökhan Töre'nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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AA


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