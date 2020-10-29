Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildi
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
29 Ekim 2020, Perşembe 18:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Gökhan Töre'nin MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
AA
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