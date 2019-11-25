Gökhan Türkmen 'Sır' ile devam ediyor

'Aşkın Enkazı” ile ekim ayında çıkış yapan Gökhan Türkmen'in 10 parçalık albümünün ikinci parçası 'Sır', klibiyle birlikte yayınlandı. Sözü Ozan Turgut’a ve müziği Gökhan Türkmen’e ait olan parçanın mixi Tunç Çakır ve düzenlemesi ise Atıl Aksoy tarafından yapıldı. Masteringi Shawn Hatfield'in üstlendiği parçanın kayıtları GTR Deneyevi’nde tamamlandı.

Yalın, romantik ve duygusal bütünlüğü sağlayan bir parça olduğunu belirten sanatçı, akustik gitarın etrafında dönen aranjesi ile duygusal bir yoğunluğu olduğunu belirtiyor.





İkinci bölüm olarak yayınlanan klipte, hüzünlü aşk hikayesi yine iki kişinin etrafında dönerek devam ediyor.

Klibin yönetmenliğini sinematografik çekimleriyle Bora Çifterler gerçekleştirdi. 5 günde tamamlanan çekimlerde Özge Demirtel sanatçıya eşlik ediyor.