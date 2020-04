Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin dün akşamki konuğu Gökhan Türkmen oldu. Türkçe Pop müziğin en sevilen isimlerinden olan Türkmen, “Evde vazgeçemediğim üç eşyamı sıralamam gerekirse; piyano ile gitarım. Ve koşu bandım” diye konuştu. Türkmen, “Müzisyen olmaya karar verdiğim ilk an kendi şarkımı yaptım an oldu. Müzik üretirken sanatın her dalından ilham alıyorum” dedi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında müzisyen, ‘Yoluna Taş Koydum’, ‘Sen İstanbulsun’, ‘Çatı Katı’ ve ‘Yan Sen’ isimli şarkılarını seslendirdi.

Mesafeleri yakın eden, dünyanın en uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren ‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. 3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde Eda Baba, 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.

Red Bull Sunar: Evde Çal serisine ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine Red Bull'un resmi site adresinde olacak.