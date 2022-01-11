Bol malzemeli ve biraz zahmetli olan gökkuşağı kek tarifi, evde yapabileceğiniz ve görüntüsüyle herkesi ekileceğiniz şahane bir tarif. Peki, gökkuşağı kek nasıl yapılır? Yerken kendinizden geçeceğiniz gökkuşağı kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

GÖKKUŞAĞI KEK TARİFİ

Gökkuşağı kek malzemeler

2.5 su bardağı un

12 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı ılık su

Yarım su bardağı mısır nişastası

Keklere renk vermek için:

Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası

Yarım çay kaşığı mor gıda boyası

Yarım çay kaşığı mavi gıda boyası

Yarım çay kaşığı sarı gıda boyası

Yarım çay kaşığı yeşil gıda boyası

Kreması için:

200 gram mascarpone peyniri

300 gram krema

3 damla limon suyu

Kek tabanlarını ıslatmak için:

3/4 su bardağı muzlu süt

Süslemek için:

2 yemek kaşığı renkli şeker

GÖKKUŞAĞI KEK YAPILIŞI

İlk olarak yumurta beyazlarını ve sarılarını iki farklı kaba ayırın.

Yumurta beyazlarını katı bir kıvam alana kadar mikserle çırpın.

Yumurta sarılarına ise toz şekeri ekleyerek şeker eriyene kadar karıştırın.

Ilık suyu yumurta sarılarına ekledikten sonra, pudra şekeri, elenmiş un ve mısır nişastasını da ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar malzemeleri çırpın.

Hazırladığınız kek harcını, yumurta beyazlarına ekleyin. Spatula yardımıyla aşağıdan yukarı gelecek şekilde karıştırın.

Hazırladığınız kek harcını 6 eşit parçaya bölün ve küçük kaplara dökün.

Her kabın içerisine farklı gıda boyalarından ekleyin.

Renkli kek harçlarını, kelepçeli kek kalıplarına alın.

Önceden ısıtılmış 175 dereceli fırında renkli kek harçlarını tek tek pişirin. Bir kek harcı ortalama 15 dakikada pişmektedir.

Pişen kek tabanlarını soğuması için bir kenarda bekletirken, diğer harcı ekleyerek sırasıyla pişirin.

Krema için; Bir kaseye kremayı dökün ve köpüklenene kadar çırpın.

Üzerine mascarpone peyniri ve limon suyu ekledikten sonra 5 dakika mikserle karıştırın ve buzdolabında dinlendirin.

Tüm kek harçları pişip dinlendikten sonra, servis tabağına mor keki yerleştirin.

Kekin üzerini muzlu sütle ıslattıktan sonra hazırladığınız kremayı ekleyin ve üzerine yayın.

Ardından sırayla mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kekleri muzlu sütle ıslatıp krema ekleyerek üst üste yerleştirin.

Artan kremayla pastanın kenarlarını ve üzerini sıvayın. Renkli şekerlemeleri serpiştirin.



