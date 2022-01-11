Gökkuşağı kek nasıl yapılır? Gökkuşağı kek tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
İster doğum günlerinin vazgeçilmezi olan gökkuşağı kek tarifi, özel günlerde en çok tercih edilen pastalardan birisi. Peki, gökkuşağı kek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız, yapılışı biraz uğraştırıcı ama lezzeti mükemmel olan gökkuşağı kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
11 Ocak 2022, Salı 12:15 Son Güncelleme:
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Bol malzemeli ve biraz zahmetli olan gökkuşağı kek tarifi, evde yapabileceğiniz ve görüntüsüyle herkesi ekileceğiniz şahane bir tarif. Peki, gökkuşağı kek nasıl yapılır? Yerken kendinizden geçeceğiniz gökkuşağı kek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
GÖKKUŞAĞI KEK TARİFİ
- 2.5 su bardağı un
- 12 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı pudra şekeri
- Yarım çay bardağı ılık su
- Yarım su bardağı mısır nişastası
Keklere renk vermek için:
- Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası
- Yarım çay kaşığı mor gıda boyası
- Yarım çay kaşığı mavi gıda boyası
- Yarım çay kaşığı sarı gıda boyası
- Yarım çay kaşığı yeşil gıda boyası
Kreması için:
- 200 gram mascarpone peyniri
- 300 gram krema
- 3 damla limon suyu
- Kek tabanlarını ıslatmak için:
- 3/4 su bardağı muzlu süt
Süslemek için:
- 2 yemek kaşığı renkli şeker
- İlk olarak yumurta beyazlarını ve sarılarını iki farklı kaba ayırın.
- Yumurta beyazlarını katı bir kıvam alana kadar mikserle çırpın.
- Yumurta sarılarına ise toz şekeri ekleyerek şeker eriyene kadar karıştırın.
- Ilık suyu yumurta sarılarına ekledikten sonra, pudra şekeri, elenmiş un ve mısır nişastasını da ilave edin.
- Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar malzemeleri çırpın.
- Hazırladığınız kek harcını, yumurta beyazlarına ekleyin. Spatula yardımıyla aşağıdan yukarı gelecek şekilde karıştırın.
- Hazırladığınız kek harcını 6 eşit parçaya bölün ve küçük kaplara dökün.
- Her kabın içerisine farklı gıda boyalarından ekleyin.
- Renkli kek harçlarını, kelepçeli kek kalıplarına alın.
- Önceden ısıtılmış 175 dereceli fırında renkli kek harçlarını tek tek pişirin. Bir kek harcı ortalama 15 dakikada pişmektedir.
- Pişen kek tabanlarını soğuması için bir kenarda bekletirken, diğer harcı ekleyerek sırasıyla pişirin.
- Krema için; Bir kaseye kremayı dökün ve köpüklenene kadar çırpın.
- Üzerine mascarpone peyniri ve limon suyu ekledikten sonra 5 dakika mikserle karıştırın ve buzdolabında dinlendirin.
- Tüm kek harçları pişip dinlendikten sonra, servis tabağına mor keki yerleştirin.
- Kekin üzerini muzlu sütle ıslattıktan sonra hazırladığınız kremayı ekleyin ve üzerine yayın.
- Ardından sırayla mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kekleri muzlu sütle ıslatıp krema ekleyerek üst üste yerleştirin.
- Artan kremayla pastanın kenarlarını ve üzerini sıvayın. Renkli şekerlemeleri serpiştirin.
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