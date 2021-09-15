Gökkuşağı köpükler (Oyun)

MALZEMELER

4-6 tane küçük plastik bardak

Bardak sayısı kadar gıda boyası

Kabartma tozu

Sirke

Bardakları içerisine koyabilecek büyüklükte tas-leğen

NASIL OYNANIR?

Bardakları leğenin içerisine dizin ve içlerine birer yemek kaşığı kabartma tozu koyun, bardağın ortasına dörder damla gıda boyası damlatın ve üzerine 1 yemek kaşığı daha kabartma tozu koyun ama karıştırmayın! Daha sonra çocuğunuzdan bardakların üzerine sirke koymasını isteyin ve birlikte oluşan renkli köpükleri inceleyin.