Gökkuşağı köpükler (Oyun)
Bu renkli deney ile birlikte çocuğunuzun neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi pekişecektir.
15 Eylül 2021, Çarşamba 12:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
- 4-6 tane küçük plastik bardak
- Bardak sayısı kadar gıda boyası
- Kabartma tozu
- Sirke
- Bardakları içerisine koyabilecek büyüklükte tas-leğen
NASIL OYNANIR?
Bardakları leğenin içerisine dizin ve içlerine birer yemek kaşığı kabartma tozu koyun, bardağın ortasına dörder damla gıda boyası damlatın ve üzerine 1 yemek kaşığı daha kabartma tozu koyun ama karıştırmayın! Daha sonra çocuğunuzdan bardakların üzerine sirke koymasını isteyin ve birlikte oluşan renkli köpükleri inceleyin.