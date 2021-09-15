Etkinlik Rehberi Gökkuşağı köpükler (Oyun)

Gökkuşağı köpükler (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Gökkuşağı köpükler (Oyun)

Bu renkli deney ile birlikte çocuğunuzun neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi pekişecektir.

15 Eylül 2021, Çarşamba 12:34 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • 4-6 tane küçük plastik bardak
  • Bardak sayısı kadar gıda boyası
  • Kabartma tozu
  • Sirke
  • Bardakları içerisine koyabilecek büyüklükte tas-leğen

NASIL OYNANIR?

Bardakları leğenin içerisine dizin ve içlerine birer yemek kaşığı kabartma tozu koyun, bardağın ortasına dörder damla gıda boyası damlatın ve üzerine 1 yemek kaşığı daha kabartma tozu koyun ama karıştırmayın! Daha sonra çocuğunuzdan bardakların üzerine sirke koymasını isteyin ve birlikte oluşan renkli köpükleri inceleyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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