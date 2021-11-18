Kimi zaman bolluk ve bereket getiren kimi zaman ise yer yüzünü kasıp kavuran yağmurun ardından gelen gökkuşağı her görende güzel duygulara neden olur. Bu nedenle gökyüzünün gerdanlığı sayılan gökkuşağı ile ilgili kısa, uzun, anlamlı ve umut verici birçok söz kaleme alınmıştır. İşte en güzel gökkuşağı sözleri…

GÖKKUŞAĞI SÖZLERİ

En hüzünlü anımda mutluluk kaynağım oldun güneş gibi hayatıma doğdun, tıpkı yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gibi.

Dünya bir gökkuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz bir ışındır.

Gözler yaşarmadıkça, gönüllerde gökkuşağı oluşmaz.

Aşk, gökkuşağının bilinmeyen sekizinci renginin farkına varmaktır.

Gözlerimi sımsıkı kapattım ve açtım. Gökyüzüne baktım. Binaların hemen üstünde, sanki ikimiz için çizilmiş gibi görünen, solgun renklere boyanmış bir gök kuşağı vardı.

Dokunamadığım ama düşünü kurduğum, gökkuşağı kadar, yakın ve uzaksın bana.

Kırılmadan yüreğimin kalemi, gökkuşağı renklerinde doyasıya yazabilsem seni.

Gözlerde yaş bulunmazsa ruhun gökkuşağına haiz olması olanaksız.

Bir gökkuşağının, onu yapan güçleri unutmadan mutlaka tadını çıkarabilirsiniz.

Mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın.

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış.

Siyahın gökkuşağına ihtiyacı yok gece tamamen onunken.

Gökkuşağı yedi renk derler sevdiğim ama bilmezler ki tutkuyla sevenler gökkuşağına baktığı zaman sekizinci rengi gördüğünü.

Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın.

Kırılmadan yüreğimin kalemi, gökkuşağı renklerinde doyasıya yazabilsem seni.

Gülmek, fırtınalı gökte doğan bir gökkuşağına benzer.

Ve ben vazgeçmeliyim artık, gökkuşağı rengi sesinden. Siyah beyaz olmadan seni sevmek.

Gözler yaşarmadıkça, gönüllerde gökkuşağı oluşmaz.

Sizinle birlikte fırtınaya katlanmayan biri, gökkuşağının tadını çıkarmayı hak etmez.

Sen yüreğimdeki durmayan yağışlar sonrası çıkıp, çocuk kalbimi sevindiren gökkuşağımsın.

Tanrı bulutlara gökkuşağı koyar, böylece her birimiz en korkunç ve en kötü anlarda bir umut olasılığını görebilir.

Huzur içerden gelir; onu dışarda arama. İçinde renk yoksa, dışarda gökkuşağı arama.

Gökkuşağı yapmak yerine, birbirimizi boyamaya kalkmak delice değil mi?

Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstümüze yağar. Ama rengârenk gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar.

Bir kadını severken bir gökkuşağı gibi sevmelisin, tüm renkleriyle ve tüm deseniyle.

Gözlerde yaş yoksa ruh gökkuşağına sahip olamaz.

Hırsların sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer. Biz ulaşırken onlar kaçıp gider.

Sen yüreğimdeki dur durak bilmez yağışlardan sonra çıkıp, çocuk kalbimi sevindiren gökkuşağımsın.

Dokunamadığım ama düşünü kurduğum, gökkuşağı kadar, yakın ve uzaksın bana.

Fırtına ne kadar güçlü olursa olsun, eğer Allah’a inanıyorsan, seni bekleyen bir gökkuşağı var emin ol.

Herkes mutluluk ister kimse acı istemez. Oysaki azıcık yağmur yoksa, gökkuşağı ucundan görülmeye başlar.

Tüm bu yedi renk bir gökkuşağının parçasıdır, ancak hepsi farklıdır. Kendi kaliteleri, kendi kimlikleri, kendi lezzetleri var. Yani bir gökkuşağı. İlahi çeşitliliği sever, bu yüzden hepimizi farklı kılmıştır.

Sizinle birlikte fırtınaya katlanmayan biri, gökkuşağının tadını çıkarmayı hak etmez.

Umut şimdi hiç görmeyen birine, gökkuşağını anlatmak kadar zor ve imkânsız…

KISA, UZUN, ANLAMLI, UMUT VEREN GÖKKUŞAĞI İLE İLGİLİ SÖZLER

Boşluğu ellerimin. Dolmadı. Bizden önce sevenlere de nail olmadı, gökkuşağını yakalamak. Murat Kayalı

Aşk, gökkuşağının bilinmeyen sekizinci renginin farkına varmaktır.

Şeytanın yarattığı bir gökkuşağı gibidir kıskançlık. Kendini esir, kıskandığını özgür görürsün.

Hırsların sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer. Biz ulaşırken onlar kaçıp gider.

Gökkuşağı mayın gözlerinde sihir gibi patlıyor! Eski vaatlerin tonlarında şüphe var.

Hayat içinde siyah rengi de barındıran bir gökkuşağıdır.

Eğer her sabah gökkuşağı altında güne uyansaydık, bir süre sonra farkına varmazdık.

Nasıl güzel insanlar var. Konuştuklarında bile seslerinde gökkuşağının tüm renklerini gösterebiliyorlar.

Bana sorarsanız, aşk bir gökkuşağı kadar kalıcıdır; gözünüzün önündeyken güzeldir ve gözünüzü bir kez kırpınca bir bakarsınız yok olmuş.

Günaydın, pozitif düşün bugün, önce gülümse sonra gül kahkaha at ve hatta katıla katıla gül korkma siyah renk gidecek önce günün pozitifleşecek gökkuşağı gibi aynen renk renk, bil ki yedi renkten oluşan renk beyazdır ve gülmek bulaşıcıdır haydi, bulaştır!

Karamsar olmak zor değil. Zor olan çılgın bir fırtınadan sonra gökkuşağı gibi gülümseyebilmektir.

İçimde bir gökyüzüm var masmavi ve tertemiz, ama bazen hüzün çöktüğü zaman gözlerimden yaşlar dökülüyor, yine de umudumu kaybetmiyorum gökkuşağım yeniden doğuyor.

Eskiler der ki; Her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın.

Sizinle birlikte fırtınaya katlanmayan biri, gökkuşağının tadını çıkarmayı hak etmez.

Boşluğu ellerimin. Dolmadı. Bizlerden ilkin sevenlere de nail olmadı, gökkuşağını yakalamak.

Kırılmadan yüreğimin kalemi, gökkuşağı renklerinde doyasıya yazabilsem seni.

Sevincimizi, güzelliğimizi, gücümüzü ifade edecek bir şeye ihtiyacımız vardı. Ve gökkuşağı bunu yaptı.

Kadın gökkuşağı gibidir. Tek bir rengini bile yok sayarsan tüm renkleri birbirine karışır.

Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstüne yağar, ama rengarenk gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar.

Sen benim gökkuşağım oldun hayatımı renklerdin, sen gittikten sonra hayat bana sadece siyah beyaz göründü.

Mutluluğun asla yakalanamayacak fakat uzaktan kolaylıkla izlenebilecek bir gökkuşağı olduğunu artık kabul etmiştim.

Ağlayan gözlerime ışık oldun, tıpkı yağmur sonrası doğan güneş gibi, seninle hayatım gökkuşağı gibi, günaydın sevgili.

Yedi renkli gökkuşağıdır ölüm. Yalnız geçilir altından, yaradana giden yolda, birer basamaktır ölüm.

Eğer her sabah gökkuşağı altında güne uyansaydık, bir süre sonra farkına varmazdık.

Gözlerimi sımsıkı kapattım ve açtım. Gökyüzüne baktım. Binaların hemen üstünde, sanki ikimiz için çizilmiş gibi görünen, solgun renklere boyanmış bir gök kuşağı vardı.

Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce karabulutları görmeniz gerekir.

Sen benim gökkuşağım oldun hayatımı renklerdin, sen gittikten sonra hayat bana sadece siyah beyaz göründü.

Karamsar olmak zor değil. Zor olan çılgın bir fırtınadan sonra gökkuşağı gibi gülümseyebilmektir.

Sizinle birlikte fırtınaya katlanmayan biri, gökkuşağının tadını çıkarmayı hak etmez.

Ve ben vazgeçmeliyim artık, gökkuşağı rengi sesinden. Siyah beyaz olmadan seni sevmek.

Gökkuşağını seviyorsan yağmura katlanmalısın.

Kadın gökkuşağı gibidir. Tek bir rengini bile yok sayarsan tüm renkleri birbirine karışır.

Ağlayan gözlerime ışık oldun, tıpkı yağmur sonrası doğan güneş gibi, seninle hayatım gökkuşağı gibi.

Uçakları nedeyim, gökkuşağı gönder bana.

Bir gökkuşağı yapmak için güneş ışığı ve yağmur gerekir. Güneş ışığı ve yağmur olmadan gökkuşağı olmazdı.

Yedi renkli gökkuşağıdır ölüm. Yalnız geçilir altından, yaradana giden yolda, birer basamaktır ölüm.

Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce karabulutları görmeniz gerekir.

Aşağı bakarsan asla gökkuşağı bulamazsın.

Bazen hayat gökkuşağının bittiği yerde yaşanır.

Gökkuşağı istemiyorum... Gökkuşaklarının çok fazla rengi var ve hiçbiri hak ettikleri takdiri almıyor... Solmuş bir kırmızı ya da çarpıcı bir altın, ışıltılı bir gümüş ya da ayık bir maviyi tercih ediyorum ... yalnız günbatımı gökyüzüdür!



