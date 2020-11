Göklerin hakimi göz açtırmıyor

Tamamen yerli mühendislerin milli teknolojiyle geliştirdiği askeri İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Türk savunma sanayiinde yeni bir devrin kapısını araladı. Bu öyle bir devrimdi ki ABD, AB, Ortadoğu, Rusya, Çin, İsrail gibi askeri gücü yüksek ülkelerin bile başını döndürdü. Özellikle Avrupa ve ABD basını bu araçların çok daha az maliyetle daha büyük işler başardığına vurgu yaparken, benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içerisinde nasıl hareket ettiğine dikkat çektiler.

Bağımlılık bitti

Peki bu nasıl oldu? Türkiye savunma sanayiinde büyük ölçüde dışa bağımlıydı. Gelen araçlar zaman zaman bozuk çıkabiliyor ve istenilen verim bir türlü alınamıyordu. Yani her an kötü sürprizlerle karşılaşma riski vardı. Bu nedenle ne yapıp edip yerli ve milli her türlü askeri savunma araçları geliştirmek için stratejiler belirlendi. Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 2003’te Pelikan- Martı, 2007’de Gözcü, 2008’de Öncü, 2012’de Şimşek ve daha sonra ANKA insansız hava araçlarını geliştirdi. DEVRİM NİTELİĞİNDE Böyle yüksek teknolojiler geliştiren firmalara da teşvik muslukları açıldı. Bu da yine devrim niteliğinde buluşları beraberinde getirdi. Bu teknolojilerin en büyük mimarlarından biri ise Baykar oldu. Selçuk Bayraktar (41), Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı. Baykar’ın geliştirdiği yapay zekalı İHA ve SİHA’lar, başta Suriye’de olmak üzere terör örgütlerinin kol gezdiği her bölgeye korku saldı.

Robotik sistemler

Şirketin başarısının arkasında kocaman bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve yaklaşık 20 yıllık emek yatıyor. Sahadaki komutanların talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda geliştirilen sistemler birbiri ardına Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye devam etti. Bu kapsamda öne çıkan projelerden biri de Malazgirt Döner Kanat Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi oldu. Malazgirt İHA sistemi, dünyada ilk kez TSK tarafından kullanılan mini robotik helikopter sistemi olarak Mayıs 2009’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na verildi.

Rekor üstüne rekor

2012’de yine Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Mini İHA, Katar’a da ihraç edildi. Sonra Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) olarak adlandırılan sistemle 29 Nisan 2014 tarihinde ilk uçuş gerçekleştirildi. Bayraktar TB2, Edirne Keşan Askeri Havaalanı'nda yapılan uçuş testlerinde 24 saat 34 dakika havada kalarak ve 27 bin fit irtifaya çıkarak Türkiye havacılık rekorlarına imza attı. Bayraktar TB2 Temmuz 2019’da Kuveyt’te ağır çöl şartlarında katıldığı demo uçuşunda havada kalma rekorunu 27 saat 3 dakikaya taşıdı.

TB2 SİHA özellikleri

● 8.000 feet operasyonel irtifa.

● 27.000 feet maksimum irtifa

● 27 saat havada kalış süresi.

● Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi.

● Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği.

● GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer.

● Tam otomatik seyir ve rota takibi

.● Hassas otomatik kalkış ve iniş.

● Tam otomatik taksi ve park,

● Özgün servo aktüatör birimleri.

● Özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri.

● Faydalı yük kapasitesi 150 kg.

● Kanat açıklığı 12 metre.

● 4 lazer güdümlü akıllı mühimmat.

● Gerçek zamanlı görüntü aktarma ve arşiv sistemi.

Uçan araba dünyaya örnek

Baykar tarafından üretilen Cezeri Uçan Araba ilk kez geçen yıl Havacılık, uzay ve Teknoloji Festivali'nde (Teknofest) tanıtılmıştı. Geçen eylül ayında araç, test uçuşlarında 10 metre havalandı. Kentsel Hava Taşımacılığı alanında devrim olarak görülen akıllı uçuş sistemlerine sahip olan araç, sürücüsüz olarak tasarlandı. Yolcu ve kargo ulaşımında aktif rol alacak aracın, temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olması hedefleniyor. Sağlık ve askeri alanlarda lojistik destek amaçlı kullanılabilmesi için de çalışmalar sürüyor. Uçan araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor. CEZERİ, gelecekte yapay zeka sistemleri ile donatılacak.