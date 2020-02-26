Magazin Göksel: Aşık olunca kontrolü kaybederim

Göksel: Aşık olunca kontrolü kaybederim

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Göksel: Aşık olunca kontrolü kaybederim

Göksel geçen eylülde gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamış, kısa süre önce de ‘Ben Fena Aşığım’ adlı bir albüm çıkarmıştı.

26 Şubat 2020, Çarşamba 08:26 Son Güncelleme:
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Türkiye turnesi kapsamında Kocaeli, Bartın ve Karabük’te 3 gün art arda konser veren 48 yaşındaki popçu özel hayatına dair konuştu. Şimdiye kadar bir kere ihanete uğradığını ama hiç aldatmadığını söyledi ve şunları ekledi:

'Aşk acısını severim'

Aşık olunca kontrolü kaybediyorum. Baş etmesi zor bir duygu. Tüm kabuğum kırılıyor. Aynı zamanda birine bu denli yüksek bir duygu beslemek beni telaşlandırıyor. Canım yansa bile gitmesin isterim. Zaten aşk acısını da severim. Kalbim hiçbir zaman boş olmaz.

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