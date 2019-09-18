Göksel, leopar desenli mayosuyla poz verdi

47 yaşındaki şarkıcı Göksel, yaz boyunca denizin ve havuzun tadını çıkardı.

Sosyal medyada da sık sık fotoğraf paylaşan Göksel’in bu yılki tercihi mayodan yana oldu.

Son olarak leopar desenli bir mayoyla poz veren Göksel, "Günaydın ben Jane" notunu düştü.

Göksel’in bu yıl giydiği mayolardan bazıları:

BOKSA BAŞLADI

47 yaşındaki popçu, geçen günlerde boks dersleri almaya başladığını söylemişti.

Göksel, ''Siz beni sakin görüyorsunuz ama aslında çok sinirliyim. Ringde rahatlıyorum, hem yumruk, hem de stres atıyorum. Bana terapi gibi geliyor. Üstelik bedenimi dinç ve diri tutuyor. Sahnede dans etmemi bile kolaylaştırıyor. Bazen içimden bir boksçu çıktığına inanamıyorum'' dedi.



