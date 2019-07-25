Göksenin Köksal 2 yıl daha Galatasaray’da

Galatasaray Doğa Sigorta, milli basketbolcu Göksenin Köksal ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın kaptanı Göksenin Köksal´ın kulübümüzle olan sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. Altyapımızdan yetişen ve 2009-2010 sezonunda ilk kez A takıma yükselen Göksenin Köksal, Galatasaray forması altında 2016 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşarken 2013 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan kadroda da yer aldı.

Kaptanımız Göksenin Köksal´a sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu sezonlar dileriz" denildi. Sarı kırmızılılar ile 2 yıl daha anlaşmaya varan Galatasaray Doğa Sigorta takımı kaptanı Göksenin Köksal, sözleşmeyi imzalamasının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu´nda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz´i ziyaret etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve takım kaptanı Göksenin Köksal burada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

CENGİZ: GALATASARAY, TÜRKİYE´DE BASKETBOL VE VOLEYBOL DA KURUCU KULÜPTÜR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takım kaptanı Göksenin Köksal ile yeniden anlaşmalarından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Basketbol ve voleybol dalları bir anlamda yarı profesyonel haldeler ama o amatör ruhu sürdüren insanlar hala var. Basketbol ve voleybol branşlarında Galatasaray, Türkiye´de kurucu kulüptür ve bu branşlarda amatör ruhu profesyonel hayatla birleştiren Göksenin gibi çok değerli kaptanlarımız var. Onların yarattığı ruhla Galatasaray, kendinden 20 kat daha fazla bütçeli takımları o zeminde yenmesini bildi, bizleri çok gururlandırdılar. Tabii ki lige katılan bütün rakiplerimiz bizim için çok değerli ve hepsine de saygı duyuyoruz, onlarla eşit rekabet içerisinde de mücadele ediyoruz. Ben bu amatör ruhu yansıttığı için erkek ve kadın basketbol takımlarımıza çok teşekkür ediyorum, ligde kısıtlı bütçe ve olanaklara rağmen ilk dört arasına girdiler" açıklamasında bulundu.

KÖKSAL: BEN BURANIN ÇOCUĞUYUM, BASKETBOLU BURADA BIRAKMAK İSTİYORUM

Galatasaray Erkek Basketbol takımı ile sözleşmesini yenileyen Göksenin Köksal ise daha nice seneler sarı kırmızılı formayı giyip burada basketbolu bırakmak istediğini belirterek, "İki sene daha Galatasaray´dayım demek benim buradaki varlığımı tam olarak tanımlamıyor. Ben zaten buranın çocuğuyum. Altyapıdan itibaren buradayım, şu anda da hedefim daha nice seneler burada kalıp kaptan olarak basketbolu Galatasaray çatısı altında bırakmak. Öncelikle sayın başkanımız Mustafa Cengiz'e yönetim kurulu üyelerimiz Ömer Cansever, Erol Özmandıracı´ya ve genel menajerimiz Ömer Yalçınkaya ile beraber koçumuz Ertuğrul Erdoğan'a göstermiş oldukları ilgiden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim burada buranın bir parçası olduğumu tekrardan hissettirdiler. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdik, kısıtlı bütçemize rağmen yarı final oynadık ve yarı finalde de çok kuvvetli bir takım olan Anadolu Efes ile karşı karşıya geldik. Şimdiki hedefimiz final oynamak olacak. Daha iyi bir kadroyuz, daha kuvvetliyiz. Bu sene inşallah sakatlık olmadan bütün oyuncular için sağlıklı bir sezon geçer. Bu sezon ligde ve Avrupa´da hedeflerimiz büyük olacak" şeklinde konuştu.

AA