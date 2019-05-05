Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya kara yolunun 15’inci kilometresinde Göksu Çayı yakınında ailesiyle piknik yaparken, oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen ve kaybolan Topal’ın bulunması için Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, itfaiye ile İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Dalgıç ekipler Topal’ı, düştüğü yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta çay kenarındaki bir ağacın dibinde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Topal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA