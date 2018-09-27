Göktaşı filminin galasında neler oldu?

Bir AVM'de eğlenceli bir şekilde başlayan galanın ilerleyen zamanlarında bir anda tansiyon yükseldi. Erol Taşçı, kapıda görevlilere 'Neden beni içeri almıyorsunuz?' diye bağırdı. O sırada olayı gören Şafak Sezer de görevlilere ''İçeri alın'' talimatını verdi.

Erol Taşçı, Burak Özçivit ve Murat Boz'un başrolünde oynadığı 'Kardeşim Benim 2' filminin galasında da içeri girmek istemiş ancak alınmamıştı.

Erol Taşçı

AÇIKLAMA GELDİ!

Misafir yönetiminden sorumlu firma açıklama yaptı:

''Söz konusu kişinin, gala gününden önce yapım şirketinin adresine gidip davetiye istediği, yapımcının olumsuz yanıt vermesiyle, sırasıyla birçok film oyuncusunu telefonla arayarak galaya katılmak istediğini söylediğini öğrendik.

Film oyuncularından sonuç elde edemeyince galanın mekan sinema müdürüne de aynı talebi iletmiştir, buradan da sonuç elde edemeyince misafir yönetimini yürüten firmamızı aramış ve talebini bir kez de bize iletmiştir.

Tıpkı diğer tüm ilave talepler gibi, yapım şirketine bu talep iletilmiş ve yapım şirketi tarafından kabul edilmemiştir. Bu durum kendisine iletilmiştir. Kendisi de çalışanlarımıza ''akşam görüşürüz'' diye yanıt vermiştir.

Galanın kokteyl saatinde kişi, misafir karşılama alanından giriş yapmak istemiş ve listede ismi olmadığı için yardımcı olunamayacağı iletilmiştir.

Daha sonra film salonlarda başlarken, filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer'e seslenerek girmek istediğini söylemiş ve Şafak Bey kişinin alınması konusunda bilgi vermiştir ve kendisi de film başlangıcında girmiştir.

Fakat kendisi üst kata çıktığında, içeride insanlar film izlerken, yüksek sesle bağırarak ''Şafak Sezer kendisi aldı gördünüz işte'' diye bağırmış.

Yapım şirketinin güvenlik personeli ''Sakin olun, lütfen niye bğırıyorsunuz?'' diye uyarıda bulunmuştur, sadece önleyici bir müdahale söz konusudur, elle de bu söz konusudur, bir tartaklama söz konusu olmamıştır. ''

GÖKTAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Göktaşı filminde Amerikalı, Alman ve Rusların yüksek ücretler karşılığında göktaşlarını satın alacağını öğrenen Muhtar Kısmet'in kısa yoldan para kazanmak için çevirdiği oyunlar anlatılıyor.



