Türkiye Göktaşı mı düştü? Meteor nerede düştü?

Göktaşı mı düştü? Meteor nerede düştü?

Türkiye

Göktaşı mı düştü? Meteor nerede düştü?

Göktaşı düştüğüne dair yapılan ihbar ve paylaşımlar sonrası göktaşı mı düştü meteor nerede düştü soruları merak edilir oldu. İşte merak edilen detaylar.

28 Mayıs 2020, Perşembe 00:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medyada Artvinli ve Trabzonlular, gökyüzünde "ışık topu" gördüklerini söyledi. Trabzon emniyeti, kentin birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiğini doğrularken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığını ve gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirtti.

Birçok şehirde göründü

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü haberleri yayılmaya başladı. Gök taşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas,Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.


İlgili Haberler
Erzurum, Sivas ve Bingöl'de gök taşı düştü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Darbe solculara ait bir mevzu mu?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
F-16’lar Hafter’i hedef alabilir!
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Koca: Corona virüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz