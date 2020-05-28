Göktaşı mı düştü? Meteor nerede düştü?

Sosyal medyada Artvinli ve Trabzonlular, gökyüzünde "ışık topu" gördüklerini söyledi. Trabzon emniyeti, kentin birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiğini doğrularken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığını ve gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirtti.

Birçok şehirde göründü

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü haberleri yayılmaya başladı. Gök taşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas,Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.







