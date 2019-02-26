Gökyüzü 2019 yılında değişimi vurguluyor

Astroloji ve gökyüzü hareketlerine meraklıysanız, 2019 yılında gerçekleşecek gökyüzü olayları ve etkilerinden mutlaka haberdarsınız demektir. Bu yıl üç Güneş, iki Ay tutulmasının yaşanacağı gökyüzünde, 8 gök taşı yağmuru görsel bir şölen yaşatacak. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan yılın en önemli gökyüzü olaylarından olan ay tutulması ile başlayan 2019 yılı, büyük bir çoğunluğa göre köklü değişimlere işaret ediyor.

EVİNİZDE DEĞİŞİMİ HİSSEDİN

Yenilenme sürecine evinden başlamak isteyenler; mobilya, ev aksesuarı ve diğer ev eşyalarında yapacakları değişikliklerle bu enerjiyi yakalayabilir. Özellikle de bu ruhu yaşatan mobilyalar evlerde değişim rüzgarları estirecek. Tıpkı modüler mobilyalarıyla öne çıkan Buka’nın Moon koleksiyonu gibi. Form olarak ay tutulmasından ilham alan koleksiyonun, oturma ve yaslanma kısımları dört konik ayakla destekleniyor ve ay tutulmasına vurgu yapıyor. Kendine özgü renk ve dokulara sahip koleksiyon, Mr. Moon ve Mrs. Moon adındaki farklı ebatta tekli koltuk seçeneklerinin yanı sıra ikili kanepesiyle de dikkat çekiyor.