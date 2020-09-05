Gökyüzü griye çaldığında değmeyin keyfimize

BEBEKÖY MOMO

Çeşme’nin meşhur plajı The Beach of Momo, ikinci şubesi Bebeköy Momo’yu ‘speakeasy’ (gizli bar) konsepti ile geçen kış Arnavutköy ile Bebek sırtlarındaki ormanlık alan içinde açmıştı. İki kapalı alanı ve Boğaz manzaralı harika bir terası olan Momo, ikinci bahçe terasını da haziran sonunda açtı. Önümüzdeki sezon orman içinde, Boğaz manzarası eşliğinde keyif yapıp sosyalleşmek istiyorsanız Momo sizi bekliyor. Rezervasyon yaptırmadan gitmeyin, kapıda kalırsınız.

RUBY

Ortaköy’de denize sıfır konumdaki Ruby’ye sırf manzara seyretmek için bile gidilebilir. Sağ tarafında tarihi Ortaköy Camii, solunda Tarihi Yarımada, Ayasoyfa Camii ve Kız Kulesi manzarasını seyretmeye doyamayacaksınız. Dünya mutfağının en leziz yemeklerinin sunulduğu mekan aynı zamanda İstanbul’un en iyi kulüplerinden.

EMİLY’S GARDEN

Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in oğlu Oğulcan, geçen kış Cihangir’deki Emily’s Garden’ı devraldı. Emily’s Garden’ın ağaçlar ve bitki türleriyle bezenmiş geniş bir bahçesi var. Sabah kahvaltı servisiyle açılan mekan, gece 02.00’ye kadar misafirlerine hizmet veriyor. Bu bahçeye girdiğiniz anda bir anda şehrin keşmekeşliğinden uzak, huzurlu bir ortama kavuşuyorsunuz.

SUNSET GRILL BAR&PARK ŞAMDAN

İstanbul Boğazı’nı kuş bakışı izleyebileceğiniz bir manzaraya sahip olan Sunset’in bahçesi dört mevsim kullanılabilecek türde düzenlenmiş. Türkiye ve dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini menüsünde toplayan işletmenin sushi’leri rakip tanımıyor. Sosyete, iş ve sanat dünyasının ünlülerinin müdavimi olduğu Sunset, yaz başında 40 yılı aşkın süredir İstanbullular’a hizmet veren Park Şamdan’ı da bünyesine kattı. İstanbul elitleri artık bu mekanda toplanıyor.

VOGUE

BJK Plaza’nın terasındaki mekan, üç farklı manzaraya sahip. Girişte sol tarafta bulunan bar terası, Boğaz Köprüsü’nü ve Kız Kulesi’ni görüyor. Ön teras ise Boğaz Köprüsü’nden Adalar’a kadar geniş bir manzaraya sahip. Kıtaları birleştiren bu mekanda nerede oturursanız oturun manzarasız kalmıyorsunuz.

BUSELİK

Şişhane’deki Tünel Residence’ın terasındaki mekan, yeni nesil bir meyhane. Eşsiz deniz manzarasına sahip mekanın her kesimden insanı kucaklayan sıcak bir atmosferi var. Buselik’te; Anadolu, Ege, Rum ve Sefarad mutfaklarının en leziz tatlarıyla damağınıza unutulmaz bir ziyafet çekin. Sonra da gecenin tadını çıkarın.

FRANKIE

2012’de Nişantaşı Sofa Hotel’in terasında açılan mekan; restoran, bar ve yemek sonrası harika bir gece kulübü olarak hizmet veriyor. Yemekleri kadar haftanın altı gecesi yaptığı canlı müzik programlarıyla da çok beğenilen Frankie, açılır kapanır tavanından dolayı hep havadar ve ferah. Arzu edenler kış aylarında da kullanılabilen terasın keyfini çıkarabilir.

MICLA

Pera’daki The Marmara Otel’in terasındaki mekan, Tarihi Yarımada ve Haliç manzaralı. Anadolu mutfağını modern mutfak teknikleriyle yorumlayan Micla’nın sahibi ise ödüllü şef Mehmet Gürs. Dünyanın en iyi restoranları listesinde 50. sırada yer alan Micla, İstanbul’u ziyaret eden yabancıların da gözdesi.

ARMADA TERAS

Sultanahmet’teki Armada Otel’in üçüncü katında yer alan Armada Teras, Tarihi Yarımada siluetinin dünyaya açılan penceresi gibi. Açık ve kapalı terasından İstanbul’un siluetini seyretmeye doyamayacağınız mekanın, canlı limon ve mandalina ağaçlarıyla süslenen kış bahçesinde hafta sonları kahvaltı da veriliyor.

360 İSTANBUL

Beyoğlu’ndaki meşhur Mısır Apartmanı’nın sekizinci katındaki mekan, 360 derecelik manzaraya sahip. İngiltere’nin en önemli gazetelerinden The Guardian tarafından Avrupa’nın en iyileri arasında gösterilen mekanda, nefes kesen İstanbul manzarası eşliğinde dünya ve Türkiye mutfağının seçkin lezzetlerini tadabilirsiniz.

ULUS 29

Eğlence ve yeme içme sektörünün duayeni Metin Fadıllıoğlu’nun 1993’te açtığı mekanın panoramik Boğaz manzaralı restoranı, 27 yıldır İstanbul’un vazgeçilmez eğlence duraklarından... Ferah bir bahçe ve terasa sahip olan işletme, 12.00’de öğle servisiyle açılıyor, 23.00’e kadar süren akşam yemeğiyle devam ediyor. Yemek bitince ünlü DJ’lerin hareketli parçalarıyla mekan bir anda kulübe dönüşüyor.

DAİRE 1

Bir dönem İstanbul eğlence hayatının en popüler mekanları olan Buz ve Karaköy Bej’in yaratıcısı Lal Dedeoğlu’nun Bebek’te açtığı Daire 1, üç katlı bir apartmanın giriş katında bulunuyor. Dört tarafı bahçe olan mekanda büyük bir salon, oturma odası, çalışma odası, oyun odaları var. Sabah kahvaltı edebileceğiniz bu şirin dairede her gün farklı bir ev yemeği çıkıyor.

BACKYARD

Arnavutköy ile Bebek semtlerinin yamacındaki tarihi Fransız Yetimhanesi’nin şahane bahçesi içinde yer alan Backyard, bölgenin en favori restoranlarından... Gurme dokunuşuyla süslenen yemekleri mutlaka tatmalısınız. Sabahları kahvaltı, hafta sonları brunch yapmak için iyi bir seçenek.

BEBEK HOTEL THE STAY

1950’lerden bu yana birçok insana ilham verip unutulmaz anılara ev sahipliği yapan Bebek Otel, geçen yıl tamamen yenilendi. Restoran ve roof’unun panoramik İstanbul manzarası görenleri büyülüyor. Dünya mutfağına düşkünlüğünüz varsa Meksika, Uzak Doğu ve İtalyan mutfağının lezzetleri de sizi burada bekliyor.

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