Gökyüzü ilişkilere göz kırpıyor!

Güzel bir Pazar gününden herkese merhaba

22 Marttan bu yana Koç burcu ilerleyişinde olan Venüs özellikle ikili ilişkilerimizde daha dışa dönük bir yapı çizdiğimize işaret etmekteydi ve 12 Nisan yeniayı ile yeni başlayacak ilişkilere göz kırpan bir gökyüzü bizi bekliyor. İçinde bulunduğumuz süreç hayatımıza yeni bir ilişki, yeni bir beraberlik katabilecek olduğu kadar sürmekte olan ilişkilerimiz üzerine de değişim ve yenilikler getireceğe benziyor.

Bir ilişkinin başlamasını sağlayacak o ilk adımı atan taraf olabilmenin özgüvenini kendimizde bulabiliriz.

Güçlü başlangıç enerjisi taşıyan hafta boyunca, yeni bir ilişkiyi hayatımıza dahil etme konusunda kendimize olan güvenimizin arttığını hissedebileceğiz. Beklentilerimizi ortaya koymak adına cesaretimiz artıyor. Artan cesaretimize, savaşçı yönümüze vurgu yapan yeniay enerjisini hem kendimize hem ilişkilerimize yönlendirebilir, duygularımızı, isteklerimizi daha güvenli, net ve açık bir şekilde ortaya koyabilmek yönünde faydalı hale getirebiliriz.

Venüs Boğa burcu ilerleyişine başlıyor

15 Nisan itibariyle Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte güven duygusunu en fazla ilişkilerimizde arayacak ve ilişkilerimizden edinmek isteyeceğiz. Bu yeni başlayan ilişkileri de hayatlarımızda kalıcı bir yere oturtma arzumuzun güçleneceği bir zaman içinde olacağımızın işaretçisi. Şu dönem başlayan ilişkiler hızlıca hayatımızda kalıcı bir yer edinecek olabilirler. Evlilik ya da ortaklık gibi konularda atılan imzalar önümüzdeki özellikle 15 gün içerinde sürprizler de bizi bekliyor olabilir.

Haftanın günlerine göre değerlendirdiğimizde

12 Nisan Pazartesi Sabah saatlerinde Koç burcunda gerçekleşen yeniay ile aktif, dışa dönük yapımız daha da güçleniyor. Bireysel olarak kendi isteklerimize yoğunlaşma içinde olabileceğimiz bugünü yeni adımlar atmak, girişimlerde bulunmak için değerlendirirken güç ve ego çekişmeleri içinde olmamaya dikkat etmek gerekmekte.

13 Nisan Salı Önemli ve sürpriz değişimler ile karşılaşabileceğimiz bugün yeni kararlar almaya yatkın olabileceğiz. Kalıcı değişimler ve hayatımızda önemli yer edecek yenilikler içinde olduğumuzu bilerek hareket etmekte fayda var. Sorumluluklarımızın bize hatırlatıldığı bir günde olabiliriz.

14 Nisan Çarşamba Haftanın en aktif ve hareketli günü bizi bekliyor olabilir. Planlar yapmak, projelerimizi oluşturmak ve bunları sabırsızca ortaya koymak konusunda oldukça hevesli olabileceğiz. Yeni teklifler almak, sürpriz gelişmeler ile karşılaşmakta bugün bizim için olası. Eğer şartlar müsaade ediyorsa hayatımıza yenilikler katmak için günü değerlendirebiliriz. Sosyal çevre ya da arkadaş çevremiz içinde olmak, onlarla haberleşmek hem günümüzü güzelleştirebilir hem de hayatımıza yeni fırsatlar katabilir. Spora başlamak ya da benzer şekilde fiziksel bir etkinliğe başlamak içinde haftanın en iyi günlerinden birindeyiz.

15 Nisan Perşembe Hem cesaretimizin hem kendimize olan güvenimizin arttığını hissedeceğimiz bugün birçok konuda yeni girişimleri destekleyen enerjiler var. Ortaklıklar kurmak, iş birlikleri oluşturmak, ilişkilere yönelik yeni adımlar atmak, başlangıçlar oluşturmak için destekleyen enerjileri ile günü değerlendirebiliriz. Sabırsız olmaktan uzak kalmak yerinde olur. İletişimsel bağlarımızı aktif tutmamızın yararlı olacağı bugün özellikle akşam saatlerinde ailemiz, çocuklarımız ya da eşimiz ile olan ilişkilerimizde anlayış içerisinde olmak, duygusal bağımızı güçlendirmek için bir araya gelebilir ve aramızdaki kopukluk ya da sorunları giderebiliriz.

16 Nisan Cuma Zorlu enerjiler özellikle ego ve güç çekişmelerine dönüşebilecek ortamlara işaret etmekte. Konuşmalarımızda, tavırlarımızda daha dikkatli olmakta yarar var. Farkında olmadan rekabet içeren ortamlar yaratabilir ve gerilim taşıyan olaylar içinde kalabiliriz. Sabırsız çıkışlardan ve her şeyi ben bilirim türü davranışlardan uzak kalmakta yarar var. Olumlu ve dengeli kullanabildiğimizde artan cesaretimiz girişimci yönümüzü destekler, fayda sağlar.

17 Nisan Cumartesi İletişim, haberleşmek, aktif olmak, sosyal olmak adına güzel enerjilerin olduğu bir gündeyiz. Yine cumartesi gününü de birçok konuda başlangıç yapmak için kendimize ayırabiliriz. Dışa dönük yapımız güçlenirken aşırı özgür bir mizaç çizmek, sevdiklerimiz zaman ayırmaktan uzak kalmak kırgınlıklara, alınganlıklara sebep olabilir, dikkat.

18 Nisan Pazar Ailemizle, eşimizle ya da evimizle ilgilenmek için günü değerlendirebiliriz. Planlarımızı ailemizle paylaşabilir, onları da dahil edebilir ve desteklerini, yardımlarını alabiliriz.

Mutlu bir hafta diliyorum. Sevgiyle.