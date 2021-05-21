Yaşam Gökyüzü kızıl renge büründü, esnaf işyerlerini kapattı

Gökyüzü kızıl renge büründü, esnaf işyerlerini kapattı

Yaşam

Gökyüzü kızıl renge büründü, esnaf işyerlerini kapattı

Şanıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede gökyüzü kızıl renge büründü.

21 Mayıs 2021, Cuma 21:33 Son Güncelleme:
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Sınırda yer alan Ceylanpınar’da, akşam saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ilçeyi kaplarken, gökyüzü de kızıla döndü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, esnaf ise çareyi iş yerlerini kapatmakta buldu.

DHA

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