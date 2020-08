Gökyüzü vitamini

2020 yılının en önemli kelimesi 'sağlık', bu yıl en sık duyduğumuz kelimelerden biri de 'vitamin' olsagerek... Latince hayat anlamına gelen 'vita' kelimesinden türetilmiş olan 'vitamin', sağlıklı yaşam için ihtiyacımız olan en temel bileşiklerdir. Vücudumuz vitamin üretemez, dolayısıyla dışarıdan besinler ya da ek takviyelerle alınması gerekir. Vücutta vitaminler ince bağırsakta emilir.

Başak = Ayrıştır, analiz et, temizle, fayda yarat

Medikal astrolojide vücudun kısımlarını ve organlarını farklı burçlar yönetir. Bağırsak yönetimi Başak burcunun görevidir. Dolayısıyla genel olarak vitaminlerden de sorumlu burç Başak’tır. Başak deyince akla ayrıştırma, analiz etme, temizleme ve maksimum fayda sunma gelir. Tam da bağırsakların vücudumuza giren besinlere uyguladığı işlemlerdir bunlar… 22 Ağustos tarihinde Güneş Başak burcuna giriş yaptı, 22 Eylül’e kadar bu burçta kalacak. Bu burcun yönetiminde olan vitamin konusunu öğrenmek için ideal bir zaman! Ancak unutmayın, sağlıklı olan bolca vitamin almak değil; doğru vitamini, doğru zamanda ve dengeli şekilde tüketmektir.

Hangi vitamini kim yönetiyor?

13 temel vitamin bulunur. Medikal astrolojide her vitaminin bir yöneticisi vardır. Vitamin yönetim kurulunu tanıyalım:)

A ve D vitaminleri: Güneş

B2 vitamini: Ay

B1 vitamini: Merkür

E ve B3 vitaminleri: Venüs

B12, B9 (Folik asit) vitaminleri: Mars

B6, B7 (Biotin) vitaminleri: Jüpiter

C ve K vitaminleri: Satürn

B5 vitamini: Neptün

Vitaminlerin pek çok faydası bulunur. Tümü direkt ya da dolaylı olarak gençlik ve güzellik için önemlidir. Cilt güzelliği için özellikle A, C, E, K, B3 vitaminleri; saç sağlığı için D, B7, B9, B12 vitaminleri yüksek oranda fayda sunar. Doğum haritanızda sağlık ve güzellik göstergelerinin zorlu açıları varsa, ya da dönemsel olarak gökyüzünde uzun süreli sert açılar bulunuyorsa vitamin takviyesi almak fayda sağlayabilir. Ayrıca gezegen retrolarında da ek takviyeler almak yararlı olacaktır. Vücudumuzun her bir vitamin için günlük ihtiyaç miktarı vardır. Azı kadar çoğu da zarardır. Gerekli miktarda vitaminleri çeşitli besinlerden alabilir ya da hekiminize/eczacınıza danışarak ek takviyeler kullanabilirsiniz.

C vitamini sadece gribe değil, kırışıklığa da iyi gelir

Satürn’ün ününü duymuşsunuzdur. Sınırlar, zorlar, sınava sokar, yorar, yaşlandırır… Zorlu açıları olduğu dönemlerde erken yaşlandırır. Vücudumuzda cilt, saçlar, kemikler, dişler Satürn yönetimindedir. İlk yaşlılık belirtileri de bu bölgelerde oluşur. Oysa Satürn’ün yönettiği C vitamini, kolajen sentezini destekleyerek yaşlanmayı geciktirir. Piyasadaki kolajen takviyeleri de ya C vitamini içerir, ya da yanında bu vitaminin kullanılması önerilir. Son dönemde Covid-19’a karşı koruyucu olarak C vitamini kullanımı arttı, dolaylı olarak cilde olan faydası da fark edilecektir…

Bu pazartesi sendrom değil, güzellik getirecek

Haftaya güzel başlıyoruz. Öğleden sonra gerçekleşecek su elementindeki Ay Venüs üçgeni, hem fiziksel hem duygusal güzellik sunacak. Bakımlar uygulamak için ideal bir gün! Üstelik Akrep burcundaki Ay cazibeyi de pekiştirecek. Tüm gün ve akşam gözler üzerinizde olabilir. Ayrıca pazartesi günü kişisel bakım malzemeleri satın alabilir; güzellikle ilgili vitamin ve gıda takviyeleri hakkında bilgi edinebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

E vitaminli kremlerle Venüs’e yardım et

Gökyüzünde Venüs’ün zor açıları olduğu günlerde, örneğin bu hafta cumartesi günü, E vitamini içeren besleyici kremlerle yüz ve vücudunuza bakım yapmanız çok faydalı olacak, stresli etkilerin size erken yaşlandırmasını önleyecektir.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.