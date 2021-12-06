Türkiye Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması

Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması

Türkiye

Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması

Gökyüzünde bir araya gelen hilal şeklindeki Ay ile yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 22:19 Son Güncelleme:
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Samsun'da akşam saatlerinde açık gökyüzünde gözlemlenebilen hilal ve yıldızın buluşması, Türk bayrağındaki figürü ortaya çıkardı. Görüntünün İlkadım ilçesindeki Site Camisi’nin minaresiyle yan yana gelmesiyle de güzel bir enstantane oluştu.

Hilal halindeki Ay ve yıldız ile minarenin görüntüsü objektiflere yansıdı.

SAMSUN (İHA)

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