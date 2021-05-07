Türkiye Gökyüzünde görülen esrarengiz ışığın kaynağı belli oldu

Gökyüzünde görülen esrarengiz ışığın kaynağı belli oldu

Türkiye

Gökyüzünde görülen esrarengiz ışığın kaynağı belli oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gökyüzünde görünen ışıklı cisimler, şaşkınlığa yol açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.

07 Mayıs 2021, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 21.30 ile 22.00 saatleri arasında gökyüzünde görülen ışıklı cisimler şaşkınlığa yol açtı. Vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülenen belirsiz cisimler, bir süre sonra gözden kayboldu. Sıralı ışıkların ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşların kısa süreliğine yaşadığı şaşkınlık görüntülere de yansıdı.

Bakan Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.

BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

29 Nisan 2020 tarihinde benzer bir olay yaşanmıştı. Ünlü iş insanı Elon Musk'ın hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu söylenen uydu serisi Mardin'in Mazıdağı ilçesinden görülmüştü. Uydu serisinin görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedilmişti.

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